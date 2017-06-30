Ученые МГУ придумали способ хранения ядерных отходов

На кафедре химии в МГУ имени М.В. Ломоносова разработали способ долговременного хранения радиоактивных отходов. Об этом работники кафедры химфака рассказали в статье, которую опубликовал научный журнал.

Химики МГУ работали над изобретением совместно с учеными из Курчатовского института и Института физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН, пишет gazeta.ru.

Для качественной утилизации радиоактивных отходов важно точно определить степень окисления радионуклидов (урана): это дает возможность прогнозировать устойчивость формы нахождения ионов актинидов к выщелачиванию со временем.

Ученые предложили надежную методику определения степени окисления таких ионов и их ионного состава в алюминий-фосфатных стеклах. Методика опробована и готова к использованию, что позволит решить ряд экологических задач и решить проблемы захоронения ядерных отходов.