За что, избранники, курорт не любите?

Не прошло и пяти лет с тех пор, когда депутаты Госдумы России приняли решение заметно ослабить систему защиты отечественных курортов. Многие ещё помнят, как в предновогодней суете 2013 года всего за каких-то десять дней был принят Федеральный закон № 406-ФЗ, в соответствии с которым лечебно-оздоровительные местности и курорты исключались из категории особо охраняемых природных территорий. Таким образом, законодатель понизил статус курортных территорий и заметно ослабил их способность противостоять алчности и напору разного рода дельцов, которые не преминули воспользоваться предоставленной им возможностью практически беспрепятственно застраивать некогда заповедные территории.



Законодатель на распутье: спасать курорты или ну их к лешему?



После того как возмущённые общественники и курортологи заявили о своём категорическом непринятии такого подхода, явно не способствующего сохранению отечественных курортов, на федеральном уровне решили снять остроту накала и попытаться разобраться в сути проблемы. Для начала было предложено детально проанализировать те трудности, с которыми столкнулся курортный регион Кавказских Минеральных Вод, чтобы, зная проблему изнутри, выработать меры по её преодолению. И вот тогда впервые за несколько десятилетий весь комплекс проблем курортного региона КМВ был рассмотрен на пленарном заседании Совета Федерации, состоявшемся 18 июня 2014 года. Дискуссия получилась довольна жаркая, но выводы сенаторы сделали правильные. Решено было разработать специальный закон, призванный защитить природные лечебные ресурсы Кавминвод и создать благоприятные условия для дальнейшего развития курортного региона. Справиться с поставленной задачей должно было только что созданное Министерство по делам Северного Кавказа. По прошествии трёх лет можно с уверенностью сказать, что сенаторы сильно погорячились, остановив свой выбор на министерстве экономического блока.



Это можно рассматривать как некое недоразумение, но буквально через неделю после исторического заседания Совфеда федеральное правительство внесло в Госдуму проект закона, который во многом перечёркивал выводы и предложения сенаторов и являлся по сути логическим продолжением вызвавшего шквал критики Федерального закона № 406. Депутатов, правда, это нисколько не смутило. И уже в сентябре 2014 года они приняли в первом чтении законопроект № 555658-6, который фактически устранял последние преграды на пути бесконтрольной застройки курортов, перепрофилированию санаториев и декларировал отказ государства от поддержки развития санаторно-курортного комплекса.



Вслед за этим поднялась волна возмущения масштабнее прежней. Законопроект критиковали не только общественники и специалисты курортного дела. Снять с дальнейшего рассмотрения законопроект № 555658-6 потребовала Общественная палата Ставропольского края, которую поддержали коллеги из Общественной палаты РФ. Крайне негативную оценку законопроект получил от Национальной курортной ассоциации, экспертного сообщества.

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