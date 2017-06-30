Хакеры атаковали клиники "Инвитро" в России, Беларуси и Казахстане. Представитель медицинской компании рассказал, что атака хакеров произошла еще 27 июня днем. Из-за кибер-атаки "Инвитро" может задерживать выдачу результатов лабораторных анализов.

Директор по корпоративным коммуникациям компании Антон Буланов предупредил, что из-за хакерской атаки в настоящий момент прием биоматериалов приостановлен.

По его словам, специалисты продолжают устранять последствия атаки. Ожидается, в течение 1-2 ближайших дней все будет полностью приведено в норму.

Буланов подчеркнул, что утечки персональных данных клиентов не было, - передает РБК.

"Все места, где хранятся персональные данные и все меры возможности хранения, предусматривали такие меры безопасности, что практически никак невозможно проникнуть, если только физически не забрать носители", — заверил представитель "Инвитро".