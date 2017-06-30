Депардье отсудил у российской бизнесвумен Лазаревой еще 6,6 млн рублей

В Арбитражном суде Москвы был рассмотрен иск актера Жерара Депардье к российской предпринимательнице Елене Лазаревой. Артисту удалось отсудить у бизнесвумен 6,6 млн рублей.

Напомним, Депардье обвиняет Лазареву в том, что та списала с его банковского счета в пользу своей фирмы в общей сложности более 7 млн рублей. Эти деньги были заплачены за юридические услуги, которые актеру якобы оказывала возглавляемая женщиной коммерческая организация.

Жерар Депардье подал к предпринимательнице сразу несколько исков. Первый из них был рассмотрен в середине февраля текущего года. Тогда суд принял решение о взыскании с ответчицы полумиллиона рублей.