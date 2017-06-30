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Крым остался без связи из-за аварии на дне моря

30 июня 2017, 12:50 [ «Аргументы Недели. Крым» ]

Крым остался без связи из-за аварии на дне моря
globallookpress.com

Сегодня на волоконно-оптической линии участка Темрюк – Керчь, которая проложенная по дну Керченского пролива, произошла авария. Она привела к перебоям со связью на всем Крымском полуострове.

Как сообщили в пресс-службе крымского правительства, из-за аварии ограничен доступ к Интернету абонентов, находящихся в роуминге ООО «К-Телеком» и ООО «КТК Телеком». Кроме того, снижена скорость доступа к сети Интернет абонентов большинства провайдеров, а также ограничены междугородные телефонные соединения абонентов операторов фиксированной телефонной связи.

Как пишет «Крыминформ», обрыв оптоволоконной линии связи мог произойти из-за повреждения кабеля строителями трассы «Таврида». Но каких-либо комментариев от компании-подрядчика получить пока не удалось.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению связи на полуострове.  Восстановление услуг связи в полном объеме планируется до 18:00 сегодняшнего дня.

По данным «Аргументов недели – Крым», из-за отсутствия Интернета на полуострове перестали работать службы такси. Людям предлагают ждать оформления заказа по 40 минут. Однако, когда наладится связь и работа такси будет восстановлена, операторы не сообщают.

Тем не менее, уже сейчас можно предположить, какие убытки понесут не только службы такси, но и другие организации, чья работа с клиентами связана с доступом к Интернету, сообщает "АН-Крым".

 

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