В Москве с 1 июля закроют платформы четырех станций Филевской линии метро

В Москве с 1 июля для пассажиров закроют платформы четырех станций Филевской линии метрополитена. Платформы станций "Студенческая", "Фили" и "Багратионовская" при следовании в центр, а также платформа станции "Филевский парк" при следовании из центра будут закрыты в рамках второго этапа реконструкции станций и сопутствующей инфраструктуры наземного участка.

Останется закрытой платформа "Пионерской" по направлению из центра. Реконструкция продолжается в восточных вестибюлях станций "Фили", "Кунцевская" и "Филевский парк" и затронет западный вестибюль станции "Пионерская".

Все ремонтные работы на закрываемых платформах планируется завершить до ноября.

Представители столичной подземки рекомендуют пассажирам станций "Багратионовская" и "Фили" для проезда в центр Москвы проследовать до станции "Кунцевская" и пересесть на поезд в сторону станции "Киевская", или же воспользоваться Арбатско-Покровской линией. Пассажирам "Студенческой" можно доехать до "Кутузовской". Для выхода в город со станций "Филевский парк" и "Пионерская" при следовании из центра нужно будет доехать до "Кунцевской" и вернуться обратно. При следовании в центр для выхода со станций "Багратионовская" и "Фили" необходимо доехать до "Кутузовской", а для выхода со "Студенческой" - до "Киевской", затем проехать в обратном направлении.

Для входа и выхода в город на станциях "Фили", "Кунцевская" и "Филёвский парк", как и на станции "Пионерская", на момент закрытия их вестибюлей пассажиры смогут воспользоваться противоположными.

Напомним, вестибюли станций "Спартак" и "Тушинская" 2 июля. Это позволит избежать скопления людей на данных станциях в дни матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017.

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