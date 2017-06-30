Исследование: большинство людей пьют кофе с молоком и насекомыми

Необычный результат о напитках, в том числе одном из самых любимых напитков человечества, получили американские исследователи. Оказывает, как установили эксперты из Пенсильвании, человек вместе с обычной едой ежегодно съедает несколько сотен тысяч кусочков насекомых.

Ученые назвали продукт, в который попадает больше всего фрагментов насекомых, - сообщает портал "Актуальные новости". Это кофе. Кофеманы, которые по утрам просыпаются только после чашечки кофе, ежегодно потребляет около 136 тысяч частей живых существ. На втором месте по этому показателю мука - 91,5 тысячи фрагментов. Любители шоколада добавляют в свой рацион около шести тысяч частичек насекомых ежегодно.