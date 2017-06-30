Питомник Минобороны РФ принял спасенных розовых собак-самоедов

Минобороны забрало розовых собак из Геленджика и разместит лаек, выкрашенных бывшими хозяевами в розовый цвет, в свой питомник "Красная звезда" в Москве. Двух собак породы самоед нашли в лесополосе в 60 километрах от Геленджика.

Как установили зоозащитники, собак покрасили в розовый цвет и использовали в качестве реквизита для платных уличных фотосессий на набережной. Когда животные стали не нужны, хозяева вывезли их в лес и там оставили. Волонтеры привезли собак в город и разместили в гостинице для животных "Авангард".

Руководитель гостиницы собак и школы дрессировки собак "Авангард" Маргарита Щербинина рассказала, что собак немного пришлось подлечить. По ее словам, собаки были чипированы. Их имена - Наташа и Анжела, возраст около шести месяцев. Теперь за ними будут ухаживать в питомнике Минбороны.