Счетная палата проверила Керченскую переправу, ожидаются уголовные дела

Счетная палата Крыма проверила деятельность операторов Керченской переправы. На расширенном заседании коллегии крымской Счетной палаты были рассмотрены результаты изучения эффективности управления и распоряжения государственным имуществом в ООО «Морская дирекция», которое оперирует Керченской переправой.

Глава Крыма Сергей Аксенов резюмировал: ожидается как минимум два десятка уголовных дел.

По его словам главы, после работы аудиторов стала очевидна схема, по которой действовали нарушители.

Аксенов подчеркнул, что конкретными виновными теперь занимаются правоохранительные органы, в том числе ФСБ. Он не уточнил, в чем конкретно подозревается ООО «Морская дирекция», - сообщает издание «Крыминформ».

Комментариев от руководства компании-оператора пока нет.

ООО «Морская дирекция» является оператором Керченской паромной переправы и осуществляет перевозку пассажиров через Керченский пролив.