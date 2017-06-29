На месте свалки в Балашихе построят горнолыжный курорт
29 июня 2017, 21:41 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
//Общество 13+
29 июня 2017, 21:41 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
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