На месте свалки в Балашихе построят горнолыжный курорт

Скандально знаменитую свалку в Балашихе (полигон «Кучино»), которую президент Путин после жалоб граждан приказал закрыть, превратят в горнолыжный спуск. Убрать свалку невозможно, поэтому ее законсервируют.

О начале работ над возведением саркофага над свалкой «Кучино» «Аргументы недели» сообщали ранее. Свалку было принято решение законсервировать, а чтобы ликвидировать нестерпимый запах и возможность возгорания, мусорный полигон накроют метровым слоем земли, - работы уже начались, передают «Вести».

За работами на полигоне может наблюдать в режиме онлайн любой желающий: на бывшем полигоне установлены камеры наблюдения.

После консервирования появится план по дальнейшему использованию бывшего полигона. Есть планы сделать на мусорной куче горнолыжный склон.