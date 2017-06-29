Околосамбо

Эпоха, когда люди бы могли заниматься исключительно саморазвитием и не думать при этом о том, откуда взять средства на еду, одежду, жильё и банальные развлечение типа похода в кино или кафе, похоже наступит не скоро. Так что участи ходить на работу (пускай даже любимую) избежать почти никому не удаётся. В том числе и спортсменам-самбистам. «АН» выяснили, кем и где работают люди, которые становятся победителями и призёрами крупнейших состязаний.

Конечно, сейчас уже не 90-е годы, когда в эпоху тотального безденежья самбисты вообще не могли рассчитывать даже на призовые деньги с турниров – только медали, да дипломы. Тем более, раньше приходилось вкладываться буквально во всё – в экипировку, питание и многое другое. Сейчас же у спортсменов с этим дела обстоят попроще и при определённом подходе, если есть желание выстраивать карьеру профессионального бойца, то выход найти можно. В конце концов, большое число самбистов успешно выступают в боях по смешанным единоборствам, которые пользуются громадным интересом у публики.

Тем не менее, многие спортсмены занимаются не только поединками и зачастую связывают свою профессиональную деятельность хоть и с миром спорта, но не напрямую с миром самбо.

Например, Анатолий Стишак, заслуженный мастер спорта России, четырёхкратный чемпион мира и чемпион Европы по боевому самбо, занимает должность старшего преподавателя кафедры физической подготовки и прикладных единоборств в Санкт-Петербургском университете МВД России.

Как рассказал Анатолий Александрович, идея преподавать в органах возникла как-то сама собой:

«Изначально моё образование было связано с силовыми структурами. Ещё в 20 лет я окончил школу милиции – так что в общей сложности в органах МВД я уже 15 лет. Тем более, когда принимал решение преподавать, меня здорово подкупила возможность с утра до вечера работать, а после занятий идти тренироваться – так что было очень удобно. А учиться я начал, потому что у нас в семье это уже наследственное. Отец и родной брат, тётя, двоюродные сестра и брат работают в МВД. Получается, поддержал традицию!

Вообще не знаю и даже не слышал случаев, когда человек был чемпионом мира или Европы, а потом не смог в жизни как-то устроиться», – поделился А. Стишак.

И действительно, знания и опыт, приобретённые во время тренировок и выступлений, позволяют применить их во многих сферах. Например, в том же фитнесе, как это делает Марина Шляхтина, заслуженный мастера спорта России, многократный призёр международных соревнований, победительница кубка мира «Мемориал Анатолия Харлампиева» и кубка России по самбо.

Как рассказала Марина, общий стаж работы тренером в фитнес-клубе у неё уже более пяти лет:

«Я провожу совершенно разные тренировки – и силовые, и функциональные, и реабилитационные. На мой взгляд, преимущество спортсменов, как тренеров в том, что они хотя бы понимают, какие процессы во время нагрузок происходят в организме человека и могут грамотно объяснить это своим подопечным. Если это, конечно, умный спортсмен! Могу тренировать всех – у меня занимаются и дети, взрослые мужчины и женщины и даже пожилые люди.

Знания, которые я применяю во время занятий, приобретались не только с опытом, но и благодаря специальному образованию. Но при этом я продолжаю самосовершенствоваться – посещаю курсы, образовательные программы. Всегда интересно и полезно узнать что-то новое.

Спортсменов много – поэтому даже если бы все захотели и смогли стать тренерами, то их стало бы чересчур много. Поэтому, как мне кажется, где-то треть самбистов уходит в фитнесс. В самбо обычно чуть ли не один тренер на всю жизнь, в фитнессе же есть текучка. В любом случае, чаще всего спортсмены, в том числе и самбисты, свою профессиональную деятельность связывают со спортом.

Планов на будущее много, связанных как с фитнессом, спортом, так и с кандидатской работой. Она кстати посвящена теме общефизической и специальнофизической подготовки для девушек в единоборствах», – рассказала М. Шляхтина.

Так что не стоит думать, что спорт как-то ограничивает человека в выборе профессии. Понятно, что это накладывает определённый отпечаток, но не обязательно самбист-спортсмен, после завершения выступлений не имеет другой дорожки в жизни кроме как становиться самбистом-тренером. Тем более что наш отечественный вид боевых искусств изначально вобрал в себя приёмы и технику из совершенно разных единоборств. А значит и полученные знания весьма универсальны.

Например, довольно сложно представить себе бывшего футболиста или хоккеиста в профессиональной деятельности, которая никак бы не была связана с тем видом спорта, которым он занимался. Даже Луис Робсон (бывший игрок ФК «Спартак») сегодня занимается бизнесом по продаже мяса (прозвище красно-белых среди фанатов – «мясо») в Бразилии.

А вот самбиста в иной ипостаси даже представлять не нужно. Универсал – он универсал во всём!