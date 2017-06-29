Российский телеканал предложил дать денег всем геям на дорогу в США

Деньги на дорогу и слоган «Счастливого пути, содомиты!» -как-то так представляют себе массовый исход мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации на одном из российских телеканалов, если они уедут насовсем.

Обращение к российским содомитам 29 июня появилось на официальной страничке телеканала «Царьград» в Facebook. В ролике предлагается всем геям отбыть на ПМЖ в Америку, и на это в телекомпании готовы дать денег.

Отмечается, что денег дадут, только если билет будет в один конец. Би лет в США коллектив «Царьграда» готов оплатить всем приверженцам нетрадиционных сексуальных взглядов при наличии у них подтверждающей справки, сказано в обращении. На канале отмечают, что обращение – шутка, но если кто-то воспользуется этим предложением, то обещанное с радостью выполнят.