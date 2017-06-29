Выпускники детских домов требуют улучшения жилищных условий

Пять одноэтажных домов в станице Лысогорской построили специально для сирот. Всего там двадцать квартир. Бывшие детдомовцы отметили новоселье всего три года назад, но уже сейчас в их домах - сырость, плесень, протекает крыша. По словам специалистов общероссийского народного фронта, дома построены по технологии, непригодной для местного климата. Стены сделаны из гипсокартона. Там нет подвалов и дренажной системы, сообщает ОТР.



Мария Золотухина, житель Ставропольского края: Откручивали плинтуса мне, подняли линолеум, такой запах пошёл ужасный. Сырость. Потому что бетон залили. И линолеум положили. Гипсокартон приклеен к ДСП, и всё.

Надежда Валентинова, эксперт ОНФ: Вся технология нарушена. Сами блоки конструкции должны быть 20-30 сантиметров, здесь идёт где-то сантиметров 10. Но, в первую очередь, нужно сделать дренаж. Во-вторых - вентиляцию.







Компания-застройщик дала региону пятилетнюю гарантию на дома. Но, закончив строительство, фирма объявила себя банкротом. Власти Ставрополя пообещали рассмотреть возможность капитального ремонта новостроек за бюджетные деньги. Но сроки начала работ назвать пока не могут.