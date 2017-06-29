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Врач - по поводу диагноза онкобольной, что обратилась к Путину: Надежда есть!

29 июня 2017, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

Врач - по поводу диагноза онкобольной, что обратилась к Путину: Надежда есть!
globallookpress.com

О больной раком Дарье Стариковой из Мурманской области «Аргументы недели» сообщали ранее. Девушка дозвонилась на «Прямую линию» к Владимиру  Путину и сообщила о закрытии больницы в ее городе Аппатиты.

О себе Дарья не просила, она просила президента России помочь восстановить здравоохранение в ее родном городе, сообщает «Лайф».

В настоящее время Дарья находится в Московском онкологическом НИИ им. Герцена, ей назначена химиотерапия и решается вопрос о хирургическом вмешательстве.

Директор МНИОИ имени П.А. Герцена Андрей Каприн сказал, что опухоль Дарьи ведет себя агрессивно, но есть повод для оптимизма. Врачи ждут того, что топухоль стаент операбельной (она быстро растет) и Старикова пока в Германию не полетит, а продолжит лечение в Москве. Два курса химиотерапии продлятся 21 день. Сама Дарья говорит, что чувствует себя хорошо.

 

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Киев обжалует решение о штрафе из-за нарушения Украиной правил "Евровидения"

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