Заместитель главы департамента здравоохранения во Владимирской области Елена Овчинникова была расстроена наглым поведением общественников и сказала свои слова сгоряча, но слово, как говорится, не воробей…

Чиновница областного департамента Елена Овчинникова сгоряча сказала, что не станет общаться с пришедшими к ней активистами, так как у нее «IQ повыше», передает RT.

В областном Департаменте здравоохранения проводят по факту инцидента служебную проверку и по ее результатам будет дана оценка поведению чиновницы. Пока же известно, что в Департаменте в закрытом режиме проходила коллегия, на которую пришли активисты города Собинки со своими проблемами и стали скандалить. По факту, общественники сорвали важное мероприятие, и это не могло не расстроить чиновницу, которая в сердцах оскорбила людей.