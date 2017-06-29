Илья Яшин считает, что дело об убийстве Немцова пока не ракрыто

Соратник Бориса Немцова Илья Яшин сказал, что вынесенный присяжными вердикт справедлив, но само дело нельзя считать раскрытым, пока организаторы и заказчики убийства остаются на свободе.

Яшин отметил, что хотя на присяжных и пытались повлиять, они приняли справедливое решение. Он добавил, что в отношении тех, к кому ведут следы убийства, будут требовать следственных действий.

Как сообщалось ранее, предполагаемый киллер Заур Дадаев признан виновным в громком убийстве политика Бориса Немцова, такой вердикт вынесла сегодня коллегия присяжных. Также признаны виновными все фигуранты дела об убийстве политика.