Илья Яшин считает, что дело об убийстве Немцова пока не ракрыто
29 июня 2017, 17:08 [ «Аргументы Недели» ]
Соратник Бориса Немцова Илья Яшин сказал, что вынесенный присяжными вердикт справедлив, но само дело нельзя считать раскрытым, пока организаторы и заказчики убийства остаются на свободе.
Яшин отметил, что хотя на присяжных и пытались повлиять, они приняли справедливое решение. Он добавил, что в отношении тех, к кому ведут следы убийства, будут требовать следственных действий.
Как сообщалось ранее, предполагаемый киллер Заур Дадаев признан виновным в громком убийстве политика Бориса Немцова, такой вердикт вынесла сегодня коллегия присяжных. Также признаны виновными все фигуранты дела об убийстве политика.