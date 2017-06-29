В Алапаевске открыли памятник сестре российской императрицы

В Алапаевске глава Свердловской области Евгений Куйвашев, а также председатель Императорского Православного Палестинского общества Сергей Степашин открыли памятник великой княгине Елизавете Федоровне Романовой - родной сестре последней российской императрицы Александры Федоровны. Почти 100 лет назад Елизавету Федоровну, членов ее семьи и приближённых сбросили в 20-метровую шахту, которую забросали гранатами.

«Сегодня действительно знаковое событие в истории Урала и Алапаевска. Мы не в силах изменить трагедию, произошедшую в нашей стране почти сто лет назад, но в наших силах - извлечь уроки прошлого, чтобы подобное никогда не повторялось», - сказал на церемонии Евгений Куйвашев.



Елизавета Федоровна, руководившая Императорским Православным Палестинским обществом с 1905 по 1917 годы, известна как одна из крупнейших общественных фигур России начала XX века.



«Она очень любила русскую землю и поэтому, несмотря на то, что имела возможность в годы революции уехать из страны, предпочла остаться здесь. Это первый крупный памятник княгине. И очень правильно, что такой монумент установлен именно в Алапаевске», - отметил Сергей Степашин.



Создатель памятника Александр Кокотеев изобразил княгиню в монашеском одеянии, держащей крест и цветок лилии.