Синоптики: на Москву идут дожди, которых не было 60 лет

Ранее «Аргументы недели» сообщали о том, что в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности из-за непогоды. Москву заливает дождями не одну неделю, но на этот раз все будет намного хуже.

О предстоящих осадках в Москве сообщает «Лайф» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Синоптик сказал, что в Москве ожидаются сильнейшие грозы и град, а дожди будут настолько мощными, что не избежать подтоплений. Таких мощных осадков, заверяет метеоролог, в Москве не было с конца 1950-х годов.

Сильные ливни будут сопровождаться штормовым ветром, и произойдет это в течение ближайшего времени, а утихомирится стихия только к вечеру. На столицу в общей сложности выпадет порядка 40 мм осадков. Самый пик стихии придется на период с 18.00 до 21.00, когда на столицу обрушится 3/4 ожидаемого объема «небесной воды».