В отеле Турции поймали на воровстве россиян

В Турции были задержаны россияне, попытавшиеся украсть из отеля при выселении 14 рулонов туалетной бумаги, пять литров ликёра "Бейлис", полотенца, халаты, апельсины, тапочки и вырванные с корнем растения из сада.

Всего постояльцы собрались увести с собой два чемодана "припасов". Видео досмотра чемоданов путешественников опубликовал telegram-канал Mash. Факты воровства персонал отеля заметил благодаря камерам наблюдения. Администрация отеля выпустила гостей только после того, как все было оплачено по рыночной стоимости.

Как пишут СМИ, супруги прибыли отдыхать в Турцию из Нефтеюганска. При этом выпускник Тюменского индустриального университета по специальности «Нефтегазовое дело», глава семейства является владельцем двух коммерческих структур.