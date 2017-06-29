Порошенко меняет статус Крыма ради рекламы

Крымский политолог Денис БАТУРИН считает, что указ президента Украины Петра ПОРОШЕНКО внести изменения в 10 раздел Конституции, который касается статуса Крыма, не приведет к каким-либо последствиям для жителей полуострова.

В комментарии «Аргументам недели – Крым» БАТУРИН заявил, что, во-первых, такой ход может быть сделан в рамках предвыборной кампании ПОРОШЕНКО. Во-вторых, чтобы получить какие-то новые аргументы для «возвращения» Крыма.

Есть у политолога и иная версия. Такой шаг президента Украины может быть сделан в рамках старых политических установок, согласно которым, автономия для полуострова опасна и не должна существовать, пишет "АН-Крым".

Четвертый и самый печальный по мнению политолога сценарий – создание крымскотатарской автономии.

Для Крыма, по мнению БАТУРИНА, такое решение ни к чему не приведет, поскольку он находится в составе РФ и решения украинской власти его не коснуться.

Напомним, сегодня президент Украины Петр ПОРОШЕНКО поручил Конституционной комиссии проработать вопрос по изменению статуса Крыма.