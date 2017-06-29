«Байкал Сервис» гарантирует не только день доставки, но и час

В транспортной компании «Байкал Сервис» построили свою работу на «опережающих» технологиях. Там не ждут, пока клиент придет со своим заказом, а встраивают принятые поручения в определённое расписание движения автомобилей. Машины курсируют между городами по расписанию, практически, как рейсовые поезда.

- Если клиенту нужно доставить небольшой груз из Волгограда в Сочи, это не значит, что он должен ждать, пока компания наберет достаточно грузов, чтобы была рентабельность отправить машину в Сочи, - поясняет директор «Байкал Сервис Волгоград» Игорь Платонов. – Благодаря тому, что мы имеем разветвлённую сеть терминалов в 68 городах России, мы привязали их работу к составленному расписанию движения автомобилей. В определённый день, в определённый час у нас, к примеру, есть машина на Ростов. Далее логистика построена так, что из Ростова в определённый час есть другая машина до Сочи. И так по всем направлениям.

Рейсовое расписание обеспечивает «Байкалу Сервису» определённое преимущество. Грузы доставляются не только быстро и по конкурентным тарифам, но компания также может обещать доставку не в пресловутые «через 2- 3 дня», а с точностью до дня. А в некоторых случаях, и до конкретного часа.