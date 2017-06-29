«Коммунальный спецназ» проверит подрядчиков капремонта с заниженными сметами

Все дома, жители которых позвонили на «горячую линию» по вопросам капитальных ремонтов многоквартирных домов, будут проверены «коммунальным спецназом» Владимира Бурматова. Также особое внимание будет уделено объектам, на которых подрядчики занизили сметы, чтобы выиграть торги. Таким образом будет осуществляться общественный контроль за качеством капремонтов на Южном Урале.

Масштабная работа депутата Госдумы Владимира Бурматова по проверке качества капремонтов продолжается. На этой неделе журналисты, общественники и депутаты побывали в доме №36 по улице Социалистической. Минувшей зимой недавно отремонтированная крыша вновь прохудилась – свежие листы металла свернулись рулоном, а из каркаса начали падать кирпичи. Жит и находиться рядом с этим домом стало опасно.









- Позиция у нас всегда одна – обязать подрядчика переделать все некачественные работы за свой счет, - подчеркнул депутат Госдумы. - У нас уже десятки положительных примеров, когда удавалось добиться исправления ситуации, сейчас еще на ряде объектов подрядные организации делают «работу над ошибками.

Отметим, что с начала года на горячую линию обратились уже свыше 400 южноуральцев. Каждый звонок подвергается проверке, в особо вопиющих случаях на объект выезжает «коммунальный спецназ». Работа будет продолжена – в конце июля будет произведен очередной объезд домов. А за этот месяц волонтеры посетят дома в Челябинске, Миассе, Златоусте и Копейске, откуда поступили сигналы жителей. Активисты проведут опрос и узнают о всех проблемах проведения капремонтов.