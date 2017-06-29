Керченский мост готов больше чем наполовину

На сегодняшний день выполнено почти 55% объема работ по строительству моста через Керченский пролив.

Об этом на четвертом Крымском транспортном форуме сообщил начальник заказчика строительства моста – ФКУ «Упрдор «Тамань» Роман НОВИКОВ.

Также он рассказал, что готовность основных конструктивов автодорожной части Крымского моста достигает 70 %. С учетом конструктивов железнодорожной части проект уверенно преодолел «экватор». НОВИКОВ отметил, что 70% – это готовность основных конструктивов. До открытия движения по мосту в декабре 2018 года работы еще предстоит сделать немало, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Если говорить об автодорожной части, то по свайным фундаментам автодорожных опор выполнение 98 %, осталось погрузить около 50 трубосвай. По опорам – чуть больше 80 %, еще предстоит сформировать 45 штук.