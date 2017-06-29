На выходных крымчан ждет жара в 40 градусов

По данным крымского гидрометцентра 1 и 2 июли в степных и предгорных районах республики ожидается сильная жара, максимальная температура воздуха будет достигать 38-40 градусов.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, ради безопасности жителям и гостям полуострова стоит избегать интенсивной физической нагрузки, находиться в тени, употреблять больше воды.

В ведомстве также отмечают, что снижению температуры тела способствует погружение рук и ног в холодную воду, а при появлении признаков теплового поражения следует периодически употреблять воду для возмещения потери жидкости с выделяемым потом.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру «101».