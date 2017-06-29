Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Солнечная". Как отметил столичный мэр, ТПУ "Солнечная" - можно считать новым полноценным вокзалом.

Жители Сколкова смогут на электропоезде добраться до Киевского вокзала.

ТПУ расположен в микрорайоне Западного административного округа Москвы Солнцево. Находясь на Киевском направлении Московской железной дороги, узел обеспечивает транспортную доступность Новой Москвы и района Солнцево, связывая ТиНАО и ЗАО с центром мегаполиса.

Пассажиров будут возить электропоезда-экспрессы нового поколения "Иволги". Собянин лично доехал на электропоезде до Киевского вокзала. В ходе церемонии открытия ТПУ "Солнечная" Собянин подчеркнул, что поезд нового поколения "Иволга" - отечественные.