Девушку из Мурманска, обратившуюся к Путину, готовят на лечение в Германию

Жительницу мурманских Апатитов Дарью Старикову, обратившуюся за помощью к Владимиру Путину из-за того, что в местной больнице ей не смогли оказать необходимую медицинскую помощь, могут направить на лечение в Германию.

У 29-летнией Дарьи диагностировали четвёртую стадию рака. В Апатитах ей долго не могли поставить правильный диагноз, лечили от остеохондроза.

После обращения к президенту молодую женщину перевезли в Мурманск, а потом в Москву. Минздрав отправил документы мурманчанки в несколько клиник Германии. Немецкие медики должны решить, готовы ли они взяться за лечение россиянки.

В московской больнице Стариковой провели восстановительную процедуру, которая позволит перенести авиаперелёт, - сообщает Mash.

"Аргументы недели" писали, что Дарья Старикова рассказала Владимиру Путину в ходе прямой линии, что врачи ошиблись с диагнозом, в результате было упущено время на лечение онкологического заболевания.

Следственный комитет в тот же день возбудил по данному факту уголовное дело. Главврач Апатитско-Кировской ЦРБ Юрий Ширяев подал заявление об уходе по собственному желанию после того, как онкобольная пациентка пожаловалась президенту.