Мария Максакова назвала своего покровителя

Бывший депутат Госдумы, оперная певица и вдова убитого в Киеве Дениса Вороненкова прокомментировала свое ранее сделанное заявление о том, что в Госдуму она пошла от безысходности.



Мария Максакова заявила в программе «Гордон» на телеканале «112 Украина», что она являлась протеже помощника президента России Владислава Суркова. Именно он протянул ей руку помощи в тяжелые времена, когда она расходилась с отцом ее старших детей. Этот давний конфликт не позволяет многодетной матери общаться с сыном и дочерью, оставленными в России. Сейчас они проживают с отцом, и их мать не видит в этом ничего предосудительного.



На вопрос телеведущего, знает ли она, кто убил ее супруга и «по чьему заказу», она ответила, что это «тайна следствия», а ее «домыслы и соображения не должны нарушать тишины». Вдова убитого экс-депутата заявила, что обязана Украине и Петру Порошенко «по гроб жизни», потому что после этих событий президент Украины выделил ей госохрану. «Он [Порошенко] изменил мою судьбу и не дал меня украсть — привезти в российское посольство», — заявила Максакова.



