Соцопрос: каждый десятый россиянин испытывает нехватку денег даже на еду

Как показал последний соцопрос, посвященный потребительским возможностям россиян, каждый десятый житель страны едва сводит концы с концами, испытывая нехватку денег даже на еду.



Численность самых бедных россиян, по их собственным оценкам, стала максимальной за последние восемь лет, приблизившись к показателям, зафиксированным на пике кризиса 2009 года, отмечает ВЦИОМ. В разряд бедняков попали 39% участников опроса. Россияне в большинстве своем (80%) причисляют себя к таковым, когда не хватает средств на еду и одежду.



10% опрошенных граждан признались, что едва сводят концы с концами, при этом денег им не хватает даже на еду. Еще 29% заявили, что им не достает денег на покупку одежды.



Количество россиян, которые отнесли себя к бедным, было минимальным в мае 2014 года. Тогда о недостатке денег на продукты говорили 3% респондентов, а затруднения с покупкой одежды испытывали 16% опрошенных.

Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что в первом квартале число бедняков в России выросло на 2 млн человек, до 22 млн.

