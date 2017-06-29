СП: Из-за Минздрава 5,4 тыс. человек не получили высокотехнологичную медпомощь

Счётная палата обратилась в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру после проверки деятельности Министерства здравоохранения. Счётная палата также направила "информационное письмо" в Федеральную антимонопольную службу и заключение в Госдуму и Совет федерации.

Аудиторы в ходе проверки Минздрава заключили, что бюджетная отчетность ведомства недостоверна. По данным аудиторов, министерство не учло "нематериальные активы" общей стоимостью 121,3 млн руб. и не провело инвентаризацию незавершенного строительства.

Аудиторы обнаружили, что до учреждений Минздрава не было доведено 1,6 млрд. Из-за действий Министерства здравоохранения в 2016 году 5,4 тысяч человек не получили высокотехнологичную медицинскую помощь по квотам, а 40% средств, выделенных на закупку вакцин, ушли на препарат, имеющийся в избытке, - сообщает РБК.