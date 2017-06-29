23 июня в столичном аэропорту Шереметьево из-за приземления вертолета российского премьера Дмитрия Медведева другим воздушным судам «закрыли небо». Многие пассажиры пропустили свои стыковки в Москве, и их следующие самолеты улетели без них.

В ожидании разрешения посадки командирам судов приходилось кружить в небе или отправляться в Домодедово. А ведь первых лиц пересадили на воздушный транспорт, чтобы не создавать пробок и не прибегать к перекрытию дорог.

Зато в рамках совещания, на которое вместе с Медведевым прилетели помощник президента Игорь Левитин, министр транспорта Максим Соколов и губернатор Московской области Андрей Воробьев, премьер призывал заботиться о пассажирах. "В наших с вами интересах сделать все возможное, чтобы и для наших туристов, и для иностранных туристов был обеспечен высочайший уровень сервиса и безопасности", — цитирует главу правительства «Дождь».

Ранее в этом же месяце в питерском аэропорту «Пулково» задержали несколько пассажирских рейсов из-за вылета борта Медведева.