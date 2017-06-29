Археологи нашли надгробную плиту Ртищевой, приближенной Петра I

В Москве археологи обнаружили уникальную нагробную плиту. Артефакт - старинное надгробие XVII века, принадлежащее Анне Ртищевой, приближенной царя Петра I - заметили в траншее, вырытой вдоль стены Сретенского монастыря на Большой Лубянке. Размеры находки 68 на 68 сантиметров, толщина плиты — 10 сантиметров.

Археологи объясняют уникальность находки тем, что плита не белого цвета, ее фронтальная часть выкрашена синим. Хорошо сохранилась не только краска, практически полностью читается надпись, высеченная на надгробии, - сообщается на сайте московской мэрии.

Надпись практически полностью удалось восстановить. Она гласит: «Лета 1678 октября, в 31-й день на память святых апостолов Стахия и Амплия и иже с ними, преставися раба Божия боярина князя Петра Прозоровского жена княгиня Анна (погребе) на ноября в 1-й день».

Анна Ртищева была представительницей знатного боярского рода. Она вышла замуж за Петра Прозоровского (1644–1720) совсем юной и прожила с князем почти 20 лет. Умерла Анна Ртищева молодой, ей едва исполнилось 35 лет.