Мантуров: половина рыбы и рыбной продукции на российском рынке - фальсификат

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что половина рыбы и рыбной продукции на российском рынке - фальсификат. По данным главы Минпромторга, недобросовестные производители подменяют замороженное филе минтая и пикши на филе трески.

Мантуров рассказал, что фальсификат по молоку оценивается в 20 процентов рынка, животный жир в сливочном масле подменяется растительным.

"В легкой промышленности объем незаконного оборота формирует порядка 35 процентов рынка. Фальсификат по молоку оценивается в 20 процентов рынка, по рыбе доходит до 50 процентов. В автомобильном и сельскохозяйственном машиностроении контрафакт в сегменте комплектующих составляет в среднем 30 процентов, во столько же в целом по стране оценивается доля незаконного оборота топлива", — цитирует Мантурова RSN.