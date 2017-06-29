Закон «О связи» претерпит существенные изменения после внесения всех поправок. Накануне представители фракции «Справедливая Россия» в Госдуме внесли законопроект об отмене внутреннего роуминга. Свое слово сказали и сенаторы.



В Совете Федерации предлагают ужесточить незаконную продажу сим-карт. Такое предложение последовало после случившегося теракта в питерском метро.



Новые поправки в закон обзывают операторов сотовой связи и лиц, действующих от их имени, при продаже сим-карт, заключая договоры с абонентами, проверять личные сведения о них (ФИО, дата рождения, паспортные данные), а компании, использующие корпоративные тарифы, предоставлять операторам информацию о пользователях. Информация будет проверяться через «единую систему идентификации», которая используется для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, через портал Госуслуг, с помощью электронной подписи.



Если данные о конечных пользователях окажутся недостоверными, операторы должны будут приостановить предоставление услуг связи.



Сейчас сим-карты запрещено продавать без предъявления покупателем паспорта и внесения персональных данных абонента в договор.



