Центробанк, Росфинмониторинг и российские банки начали обмениваться данным о сомнительных клиентах. Теперь у них есть общий «черный» список, в который вошли компании и физлица.

В общей сложности в него попали 200 тыс. клиентов-«физиков» и 32 тыс. компаний. Они могут столкнуться с проблемой открытия счетов или проведением финансовых операций, пишут «Известия». Однако этот список не предполагает отказ в обслуживании данных клиентов, а носит всего лишь рекомендательный характер. Подробной информации о том, по каким параметрам составлялась эта база данных, нет.



