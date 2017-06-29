Средняя продолжительность жизни в России увеличилась до рекордного показателя

По данным Росстата, средняя продолжительность жизни в России в 2016 году выросла до 71,8 года - это рекордный показатель за всю историю сбора таких данных. Дольше всех в России живут люди в Северо-Кавказском федеральном округе — 75 лет.

"За последние пять лет средний уровень продолжительности жизни в России вырос с 70,2 года в 2012-м до 71,87 года в прошлом году. Дольше всего в России живут в Ингушетии, Дагестане и Москве — более 77 лет", — цитируют "Известия" информацию социологов. Для женщин этот показатель составляет 77 лет, для мужчин — 66,5 года.

В Ингушетии продолжительность жизни — 80,8 года. Женщины здесь живут дольше мужчин почти на семь лет. В тройку регионов-долгожителей входят Дагестан — 77,2 года и Москва — 77 лет. С 2015 года длительность жизни в этих регионах выросла почти на полгода.

Наименьший показатель продолжительности жизни — в Тыве (64,2 года), в Чукотском автономном округе (64,4 года) и Еврейской автономной области (65,8 года).