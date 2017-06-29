Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков раскритиковал министра обороны Великобритании Майкла Фэллона и отметил, что глава британского минобороны не знает морское дело.

Фэллон накануне заявил о превосходстве нового британского авианосца Queen Elizabeth над российским авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов". В интервью газете Telegraph министр обороны Великобритании сказал, что русские будут смотреть на крупнейший корабль британского королевского ВМФ авианосец Queen Elizabeth с завистью и восхищением. Фэллон пообещал, что ВМС страны примут все меры, чтобы российские корабли не приблизились к британскому авианосцу.

Российский генерал назвал заявление министра о превосходстве внешней красоты нового авианосца над авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" экзальтированным. По словам Конашенкова, это заявление демонстрируют откровенное незнание министром военно-морской науки, - сообщает ТАСС.

«"Так же, как у пчел, британский авианосец самостоятельно способен лишь выпускать из чрева самолеты, находясь в плотном окружении роя защищающих его боевых кораблей, судов обеспечения и подводных лодок. ... "Адмирал Кузнецов" оснащен зенитным, противолодочным и, самое главное, противокорабельным ракетным вооружением "Гранит"», — сказал Конашенков.

По его словам, корабль "Королева Елизавета" — всего лишь удобная крупногабаритная морская цель.