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Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон высказался об "Адмирале Кузнецове"

Российский генерал раскритиковал министра обороны Великобритании

29 июня 2017, 06:38 [ «Аргументы Недели» ]

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон высказался об "Адмирале Кузнецове"

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков раскритиковал министра обороны Великобритании Майкла Фэллона и отметил, что глава британского минобороны не знает морское дело.

Фэллон накануне заявил о превосходстве нового британского авианосца Queen Elizabeth над российским авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов". В интервью газете Telegraph министр обороны Великобритании сказал, что русские будут смотреть на крупнейший корабль британского королевского ВМФ авианосец Queen Elizabeth с завистью и восхищением. Фэллон пообещал, что ВМС страны примут все меры, чтобы российские корабли не приблизились к британскому авианосцу.

Российский генерал назвал заявление министра о превосходстве внешней красоты нового авианосца над авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" экзальтированным. По словам Конашенкова, это заявление демонстрируют откровенное незнание министром военно-морской науки, - сообщает ТАСС.

«"Так же, как у пчел, британский авианосец самостоятельно способен лишь выпускать из чрева самолеты, находясь в плотном окружении роя защищающих его боевых кораблей, судов обеспечения и подводных лодок. ... "Адмирал Кузнецов" оснащен зенитным, противолодочным и, самое главное, противокорабельным ракетным вооружением "Гранит"», — сказал Конашенков.
По его словам, корабль "Королева Елизавета" — всего лишь удобная крупногабаритная морская цель.

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