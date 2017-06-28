Считавшегося вымершим леопарда заметили в Северной Осетии

В Северной Осетии камеры видеонаблюдения сняли переднеазиатского леопарда. До настоящего момента ученые считали, что животное на территории Северного Кавказа больше не обитает.

Хищник был запечатлен возле Зарамагской ГЭС «Русгидро». На кадрах видно, что леопард перемещается по склону горы, расположенной возле объекта, не испытывая страха.

Леопард был широко распространен в горных районах Северного Кавказа до середины прошлого столетия. Во второй половине XX века его численность резко упала, специалисты считают, что ответственность за это лежит на человеке.

Ранее «Аргументы недели» писали, что американская актриса Памела Андерсон стала хранителем четырехлетней самки дальневосточного леопарда.