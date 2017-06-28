Актер Микаэль Нюквист скончался на 57-м году жизни

Шведский актер Микаэль Нюквист в возрасте 56 лет скончался от рака легких. О кончине актера, прославившегося по роли в фильме "Девушка с татуировкой дракона", сообщил его представитель Дженни Тверски.

Представитель актера сообщил, что один из самых уважаемых и успешных актеров Швеции скончался в окружении семьи. С раком легких Микаэль Нюквист боролся в течение года.

Микаэль родился в Стокгольме. Он был усыновлен приёмными родителями, которые взяли мальчика из детского дома. Единственное, что ему известно о своих родных, – его отец был итальянцем. В 1990 году он женится на актрисе Катарине Эрнрот, в браке у них родились сын и дочь.

Микаэль Нюквист исполнил роли в трилогии "Миллениум" по бестселлерам Стига Ларссона ("Девушка с татуировкой дракона", "Девушка, которая играла с огнем" и "Девушка, которая взрывала воздушные замки"), злодей Вигго в фильме "Джон Уик" и Курт Хендрикс из четвертой части фильма "Миссия невыполнима".