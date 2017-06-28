В Москве из-за очереди к мощам Николая Чудотворца ограничили движение пешеходов

В Москве из-за наплыва паломников, желающих поклониться мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, ввели ограничения для пешеходов, сообщается на официальном сайте, посвященном принесению святыни.

Ограничения коснулись Соймоновского проезда, улицы Волхонка, Пречистенской и Фрунзенской набережных. Также для пешеходов в обе стороны закрыли Патриарший мост. Северный вестибюль станции метро «Кропоткинская» работает только на вход пассажиров.

В штабе паломничества предупреждают, что время нахождения в очереди увеличилось до 9 часов.

Мощи привезли в Москву 21 мая. С 22 мая святыне поклонились более миллиона и ста тысяч человек.