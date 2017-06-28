Глава Роскомнадзора сообщил о включении Telegram в реестр ведомства

Telegram в ближайшие дни будет включен в реестр Роскомнадзора. Об этом некоторое время назад сообщил журналистам руководитель ведомства.

Ранее в среду «Аргументы недели» писали, что владелец мессенджера Павел Дуров согласился предоставить Роскомнадзору все требуемые по закону данные. При этом Дуров оговорился, что каких-либо дополнительных обязательств сервис на себя не берет.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров констатировал, что с этого момента Telegram начал работать в правовом поле РФ. Жаров выразил надежду, что другие международные сервисы последуют примеру мессенджера, созданного Павлом Дуровым.