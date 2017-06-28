Золотая медаль дочери чиновницы из Адыгеи признана заслуженной

Министерство образования Республики Адыгея признало заслуженной золотую медаль школьницы, мать которой работала главой районного департамента образования, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Специалисты министерства проверили нормативные и текущие документы в школе и сочли оценки учащихся заслуженными», — говорится в сообщении.

Медалистка Рузанна Туко во всеуслышанье обвинила свою одноклассницу Заиру Паранук в незаслуженном получении золотой медали прямо со сцены во время вручения. По словам выпускницы, Заира ни разу в течение года не отвечала на уроках и получила награду лишь потому, что ее мать руководит отделом образования в районе.

Чиновницу из Тахтамукайского района Адыгеи уволили. Девушка добровольно сдала свою награду. Сообщалось, что выпускница заработала 33 балла по математике, 56 – по обществознанию и 69 – по русскому языку. Как стало известно, СОШ № 1 Тахтамукайского района стала единственной школой республики, где задержали выдачу аттестатов,