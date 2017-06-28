Петербургский депутат предложил сажать неверных мужей под домашний арест

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров заявил о том, что собирается разработать законопроект о наказаниях за супружескую измену.

В разговоре с порталом Life Петров объяснил: данный документ нужно принять на федеральном уровне для того, что укрепить институт семьи. Парламентарий считает, что уличенных в неверности мужей необходимо сажать под домашний арест либо отправлять на исправительные работы. Каждый отдельный случай, по словам Петрова, должен разбираться в суде, который и будет определять меру пресечения.

Стоит отметить, что в будущем законопроекте речь будет идти только о мужчинах. Как пояснил Владимир Петров, женщинам он верит.