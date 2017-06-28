В Челябинске реконструируют два крупных парка

Парк Тищенко в Металлургическом районе и Сад Победы в Тракторозаводском районе Челябинска получат более 30 миллионов на масштабную реконструкцию. Деньги выделены благодаря инициативе депутата Государственной думы Владимира Бурматова.

Напомним, что в этом году Южный Урал получит 1.3 миллиарда рублей на ремонт порядка 260 дворов, междворовых проездов, а также домов культуры, скверов и спортивных площадок. Из этих денег большую сумму – 19,6 миллионов рублей – направят на реконструкцию парка Тищенко.

Здесь в прошлом веке по инициативе директора завода Олега Тищенко была построена «Поляна сказок» - уникальный деревянный городок со сказочными персонажами. Экскурсии в это место приезжали со всего Челябинска, это была визитная карточка парка на всем Южном Урале. Однако в последние десятилетия полянка пришла в запустение.

Местные жители давно просили депутата восстановить сказочную полянку, и в этом году, в 70-летний юбилей главного места для отдыха жителей ЧМЗ, из федерального бюджета пришли значительные средства.

Как рассказала жительница Металлургического района, заслуженный учитель РФ Нина Леонидовна Уфимцева, здесь любили гулять как взрослые, так и дети. Настоящий березовый лес, множество уютных уголков, чистый воздух – вот что привлекало жителей района.

- Мы так благодарны депутату Бурматову, что теперь нам вернут нашу гордость. Это очень важно для каждого жителя, да и для всего города! – подчеркнула она.

Перед работой строителей здесь навели порядок 50 активистов из трудового отряда Владимира Бурматова. Они расчистили площадку и вывезли два грузовика мусора.

В федеральную программу по реконструкции вошел и «Сад Победы» - на него выделили 12 миллионов рублей. Как рассказал депутат Госдумы Владимир Бурматов, очень важно, что именно парки попали в программу по благоустройству, ведь это символы районов и главные места отдыха для жителей.

- Теперь нужно всем вместе проконтролировать то, как будут расходоваться средства, - отметил Владимир Бурматов. - Именно южноуральцы будут принимать все работы по благоустройству.