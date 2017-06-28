Преподаватели ВШЭ отказались сотрудничать с Московской государственной юридической академией (МГЮА) из-за установленной в вузе мемориальной доски Иосифу Сталину.

Сотрудники кафедры конституционного и административного права Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) заявили о бойкоте научных мероприятий МГЮА из-за установленной там мемориальной доски Сталину, - уточнил "Интерфакс".

"Преподаватели ВШЭ отказались сотрудничать с МГЮА из-за мемориальной доски Сталину", - опубликовано сообщение в Твиттер.

Размещение мемориальной доски Иосифу Сталину в юридическом вузе обсуждается сегодня в соцсетях.

Адвокат Генри Резник сообщил о своем уходе из академии после установления мемориальной доски в память о Сталине.

"Аргументы недели" писали, что социологи "Левада-центра" провели опрос-исследование и составили рейтинг наиболее влиятельных исторических личностей. На первом месте - Сталин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил по поводу установления доски, что спорные периоды российской истории, связанные с деятельностью Иосифа Сталина, должны восприниматься адекватно.