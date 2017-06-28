Мара Багдасарян пожаловалась Владимиру Путину на судебных приставов

Адвокат скандально знаменитой гонщицы Мары Багдасарян Давид Кемулария сообщил, что его подзащитная обратилась к президенту России. Юрист пришел в приемную Владимира Путина вместе с девушкой.

"Мы подали жалобу на действия судьи и приставов. Нам угрожают, говорят, что Мару арестуют в любом случае", — заявил адвокат.

Багдасарян пожаловалась главе государства, что ее незаконно лишили пожизненно водительских прав и попросила разобраться с беспределом, который творят судьи, сообщает РИА Новости. Кемулария также сообщил, что Мара открыла глаза президенту на то, как с ней обращались сотрудники правоохранительных органов, как судья "гнобил" ее и давил на прокурора и приставов.

По закону Мару Багдасарян ожидает арест на 15 суток из-за прогулов обязательных работ, к которым стритрейсершу приговорил суд.