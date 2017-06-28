Песков высказался об установке памятной доски Сталину в МГЮА

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался об установке мемориальной доски Иосифу Сталину в Московской государственной юридической академии (МГЮА) имени Кутафина.

В здании юридической академии была повешена памятная доска о выступлении там в 1924 году Иосифа Сталина. Это событие вызвало широкий общественный резонанс.

Известный адвокат, профессор Генри Резник уволился из МГЮА после того, как в вузе увековечили память Сталина.

На онлайн-платформе Change.org появилась петиция с требованием демонтировать памятную табличку о выступлении Сталина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил по поводу установления доски, что спорные периоды российской истории, связанные, к примеру, с деятельностью Иосифа Сталина, должны восприниматься адекватно, в том числе, при установке мемориальных знаков.

"Здесь официальной позиции быть не может. Президент неоднократно говорил, что это часть нашей истории", - цитирует Пескова "Интерфакс".

"Сталин - это массовые внесудебные органы и репрессии: особые совещания, тройки и двойки, узаконенные пытки, ликвидация независимого суда,презумпции невиновности и принципа состязательности, депортации целых народов", - считает Резник