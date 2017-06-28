Путин: Россия будет наращивать боевой потенциал для защиты

Президент РФ Владимир Путин заявилл, что Россия будет и дальше наращивать военный потенциал для защиты от потенциальных агрессоров, а также обеспечивать сбалансированную, системную работу всех родов и видов войск.

Глава государства в Кремле проводит прием в честь выпускников вузов Минобороны, а также МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН, Росгвардии и ФСО России, на мероприятие приглашены более 700 офицеров, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин отметил в ходе выступления на приеме, что за последнее время армия РФ значительно укрепилась. Он указал на рост профессионализма офицерского корпуса. Как подчеркнул Путин, все это было наглядно продемонстрировано в ходе военной операции России против террористов в Сирийской Арабской Республике.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил Министерству обороны вместе с другими органами исполнительной власти рассмотреть вопрос о возможности увеличения предельного возраста пребывания на военной службе.