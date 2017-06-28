Большинство россиян выступают за государственный контроль над ценами на продукты

Большая часть россиян считает, что только государство должно устанавливать цены на продукты питания, отмечается в ежегодном выпуске «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ».

Среди тех направлений, которые они никогда не доверили бы бизнесу, называются также медицинское обслуживание, обеспечение работой, строительство дорог и социальных учреждений, а также прочие услуги, затрагивающие интересы граждан. Доверие к частным компаниям имеется лишь у 1-3% населения.

Сейчас, когда цены на продовольствие никак не регулируются государством, они, не останавливаясь, ползут вверх. Росстат подсчитал, что с января по май текущего года минимальный продуктовый набор в российских магазинах подорожал на 9,4% и сейчас стоит 4036 рублей. При этом инфляция за прошедшие пять месяцев текущего года составила 1,7%. Нетрудно подсчитать, что продукты в магазинах дорожает в пять раз быстрее официального уровня инфляции.



