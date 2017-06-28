Ликсутов назвал дату окончания ремонта московских улиц

Масштабные работы по благоустройству центральных улиц Москвы будут закончены к 20-25 августа, сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов. Так что к празднованию Дня города центр столицы будет выглядеть более свежо.



Москвичи сильно мучаются из-за этой необустроенности, когда, как говорится, негде ни пройти, ни проехать. Однако в департаменте капитального ремонта пояснили РБК, что «дату 25 августа следует воспринимать как примерную дату окончания работ». Все работы по программе «Моя улица», за исключением высадки деревьев, будут завершены лишь ко Дню города, который празднуется в столице 11 сентября.



В следующем году также предусмотрены дорожные работы на других улицах, правда, они уже не будут столь масштабными.



Сумму расходов на обновление столичных улиц столичные власти не раскрывают, но телеканал «Дождь» привел собственные расчеты, согласно которым стоимость программы «Моя улица» только в этом году составила 37,4 млрд руб. При этом ФАС нашла нарушения на 4 млрд руб. в контрактах мэрии на благоустройство, но наказывать столичные власти никак не стала.



