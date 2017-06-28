Каждый третий россиянин боится потерять работу

Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС провел исследование, в ходе которого выяснилось, что в 2017 году граждане России стали гораздо меньше бояться увольнения и сокращения зарплаты.

Как пишут «Известия», в данный момент боятся потерять работу 33,2% россиян, тогда как в мае 2016 года их количество составляло 41,7%.

Ожидания снижения зарплаты также снизились с 51,4% до 45,9%.О возможности ухода в неоплачиваемый отпуск беспокоятся 27,6% респондентов, годом ранее о такой возможности заявляли 31,9% респондентов.

Опрос проводился среди 1,6 тыс. сотрудников крупных и средних компаний.